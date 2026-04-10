Pista sobre segredo causa tensão: Jéssica revolta-se com Hugo

Depois de descobrirem uma pista relacionada com o segredo de Ariana, Liliana e Jéssica decidiram partilhar a informação com Eva. A situação intensificou-se quando Jéssica chamou Hugo para também tomar conhecimento do que tinham descoberto.

No entanto, a confiança rapidamente foi posta à prova. Sem hesitar, Hugo contou tudo a Diogo, que reagiu com cautela, afirmando apenas que o segredo envolve muitas pessoas e que a Europa pode ser excluída da equação.

Determinando avançar no jogo, Hugo dirigiu-se ao confessionário para registar a sua aposta sobre o segredo.

A atitude não caiu bem junto de Jéssica, que ficou visivelmente revoltada ao saber que Hugo tinha partilhado a informação. A concorrente acusou-o de agir de forma egoísta, afirmando que este “só pensa no seu próprio umbigo”.

Hugo defendeu-se, garantindo que não traiu a confiança de ninguém. Ainda assim, Jéssica manteve a sua posição, sublinhando que, pelo menos para com ela, houve uma quebra de confiança, aumentando a tensão entre ambos.