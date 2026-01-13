«Podias ter conhecido a Catarina Miranda antes»: Antes do Secret Story, Jéssica Vieira ficou «à porta» do Big Brother

No «Bom Dia Alegria», Merche Romero e Zé Lopes exploram os bastidores da televisão e as histórias de persistência por trás dos grandes formatos de reality show.

Nesta conversa, recordamos o percurso de Jéssica Vieira, que antes de entrar no «Secret Story», viveu a experiência frustrante de ficar «à porta» do «Big Brother». A ex-concorrente revela como o destino poderia ter sido diferente e como a sua entrada num programa anterior a teria colocado no mesmo espaço que Catarina Miranda, mudando possivelmente o rumo do jogo.