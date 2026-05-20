Pódio dos sensatos gera discussão entre Liliana e Afonso: «Custa-me até dizer o que é que ela é»

No Secret Story - Desafio Final, a Voz pede a cada equipa para eleger o pódio dos sensatos da outra equipa. Afonso escolhe Leandro, Luzia e Bruno. Já Pedro, escolhe Marisa Susana, João Ricardo e para o primeiro lugar, Catarina, o que causa muita indignação na equipa do Afonso.
Catarina diz que só na sua equipa é que a rebaixam e todos fazem barulho. Liliana diz que a escolheram, pois Catarina já errou algumas vezes, mas conseguiu dar um passo atrás e reconhecer o erro. Pedro diz que também acham que ainda vai pedir desculpa à Ana e riem-se. Flávia afirma que só ficaram confusos se incluíam Sara no pódio e a colega responde que pode ser estratégia não a colocar em dinâmicas. Sara diz que se Liliana pede desculpa, acham estranho, mas a Catarina pedir desculpa já aplaudem.
Há cinco concorrentes em risco.
