No Secret Story – Desafio Final, chegou um momento que nenhum dos concorrentes dentro da casa esperava: um expulsão a meio da semana. Afonso Leitão foi o menos votado do público, com 17% dos votos, sendo assim o escolhido pelo público português para abandonar o programa. Em conversa com Cristina Ferreira, Afonso explica que a seu ver, toda a polémica em torno de Catarina Miranda pode ter levado a este resultado.
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Polémica com Catarina Miranda levou à expulsão de Afonso? Estas foram as primeiras reações do concorrente
- Secret Story
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