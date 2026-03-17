Polémica na casa: Hélder acusa Sara de se deitar com vários homens e gera revolta entre colegas

Após o Especial do Secret Story 10, a casa ficou em choque com um comentário de Hélder sobre Sara. A concorrente mostrou-se revoltada e vários colegas não pouparam críticas.

Sara não escondeu a sua indignação com a forma como Hélder a expôs, ao revelar que teria dormido com vários homens. A reação dentro da casa não tardou a surgir.

Ariana tentou relativizar a situação, comentando que cada um podia dormir com quem quisesse, mas Sara manteve a sua posição, considerando a atitude de Hélder lamentável. João reforçou a crítica, afirmando que o colega se tinha “enterrado ainda mais” com o comentário.

No quarto Marrocos, a indignação de Sara manteve-se, enquanto Ricardo João também condenou a postura de Hélder, destacando que pôs em causa a educação da colega.

Já na cozinha, Luzia e Ana partilharam a mesma opinião, concordando que Hélder não utilizou os melhores argumentos para expor Sara, aumentando a tensão dentro da casa.

Entre críticas e comentários, o episódio promete gerar repercussões nos próximos dias do Secret Story 10.