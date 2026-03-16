Polémica no Secret Story. Concorrente com namorada "passa dos limites": «A Liliana foi crucificada e ele?»

No Secret Story 10, Diogo aperta o biquíni a Ariana e a namorada do concorrente vê tudo. Mais tarde, Eva confronta o concorrente e questiona qual é o limite do namorado para proteger o segredo de Eva. Em estúdio, os comentadores mostram-se revoltados com a situação e recordam a polémica nacional do fim do noivado de Liliana com Zé, na edição passada.

Tudo isto acontece após uma gala intensa, na qual a concorrente expulsa foi Catarina. Esta noite, no Especial, será conhecido o novo leque de nomeados.