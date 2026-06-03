«Porque é que és assim comigo?»: João Ricardo desolado com atitude de Sara

No Secret Story - Desafio Final, João Ricardo tenta esclarecer a discussão que teve com Sara. A concorrente mostra-se aborrecida por ter sido designada de «sombra do Pedro e do Afonso». O concorrente acaba por pedir desculpa. Veja tudo.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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