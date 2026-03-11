Posicionamento de Eva é posto em causa e cria mau estar na relação com Diogo

No Secret Story 10, Eva e Diogo falam a sós na casa de banho e a rapariga confronta namorado sobre a escolha que fez na divisão dos grupos por afinidade. Diogo diz que se dá bem com todos os concorrentes do grupo que escolheu, só não se dá com Tiago e com Ana que ficaram no grupo oposto. Por sua vez, Diogo condena Eva por se ter metido em assuntos que não lhe dizem respeito quando se incompatibilizou com Ricardo João. Eva diz que está apenas a dar a sua opinião ao contrário do namorado acusando-o de não se posicionar. Já Diogo continua a achar que a namorada está a comprar guerras só para aparecer.