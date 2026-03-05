Poucos minutos bastaram. Beijos na boca e lençóis a ondular entre Norberto e Catarina

No Secret Story 10, por decisão do grupo dos fracos, Ariana, Luzia e Sara cumprem a consequência de dormir ao relento. Durante a madrugada, a conversa gira em torno dos rapazes. Sobre Diogo, Ariana diz que na festa já estava cansada de dançar e que a dança que ele fez já estava a ser demasiado. Luzia diz não ter dúvidas que Diogo tem interesse em Sara, mas esta acha que ele está mais inclinado para a Ariana. A hospedeira diz achá-lo bonito, mas nada mais. Já sobre Hugo, diz ter perdido o interesse que sentiu de início. Sobre Hélder, Luzia diz que é “jeitoso” e revela ter ficado surpreendida quando Sara disse achar Norberto giro pela sua personalidade.

Ao mesmo tempo, no quarto, Norberto e Catarina trocam mais um beijo.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

