Pratos limpos? Ariana fala sobre movimentações debaixo dos lençóis

Na Gala do Secret Story 10, Ariana é confrontada no confessionário com imagens inéditas da sua semana junto de Diogo. A concorrente fala de Diogo e admite gostar dele. A concorrente admite ter pena da aleada namorada de Diogo e esclarece as movimentações nos lençóis.

Continue a votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTE PARA SALVAR:

Hélder - 761 20 20 08

Norberto - 761 20 20 14

Tiago - 761 20 20 19

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.