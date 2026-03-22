Pratos limpos? Ariana fala sobre movimentações debaixo dos lençóis

Na Gala do Secret Story 10, Ariana é confrontada no confessionário com imagens inéditas da sua semana junto de Diogo. A concorrente fala de Diogo e admite gostar dele. A concorrente admite ter pena da aleada namorada de Diogo e esclarece as movimentações nos lençóis.
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Hélder - 761 20 20 08
Norberto - 761 20 20 14
Tiago - 761 20 20 19
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