Ricardo João anunciou a decisão de desistir do Secret Story a pouco mais de uma semana da final. No Dois às 10, o ex-concorrente fez o balanço da sua participação e explicou a sua decisão.
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Primeira entrevista de Ricardo João após desistir do Secret Story - Veja a conversa completa
- Dois às 10
- Ontem às 12:17
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Primeira entrevista de Ricardo João após desistir do Secret Story - Veja a conversa completa
Ontem às 12:17
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