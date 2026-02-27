Primeira ida à dispensa gera o caos na casa e Ana acaba lavada em lágrimas: «Fiquei bloqueada»

No Secret Story 10, Ana reúne o grupo na sala depois de chorar. A concorrente, que é a guia da semana, assume-se «bloqueada» devido à falta de organização nas refeições. Ana recebe apoio de alguns, mas também críticas de outros. Veja o momento.
Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18