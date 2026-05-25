No Secret Story – Desafio Final, Depois da Gala, João Ricardo tenta falar com Sara, mas a colega foge. O momento é hilariante.
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Prometido é devido! Sara cumpre promessa e ignora João Ricardo. O momento é de chorar a rir
- Secret Story
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