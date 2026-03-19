No Secret Story 10, Eva é rainha por um dia, e Ariana é o bobo da corte. Enquanto Eva dava uma ordem a Ariana, esta tentou «provocá-la» com um beijo na boca. As imagens já estão virais na Internet.
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Provocação? Enquanto Eva grita, Ariana tenta calá-la com beijo na boca: o momento está viral
- Há 2h e 56min
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