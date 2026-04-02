Provocações e um momento constrangedor: Diogo nega dança a Eva

No Secret Story 10, o ambiente no jardim aquece com um momento de diversão sugerido por Liliana. O desafio passa por seduzir quem está sentado na cadeira e Diogo é o primeiro a entrar em ação, aproximando-se de Luzia de forma cómica. Norberto segue-se e surpreende tudo e todos ao aparecer apenas com uma panela a tapar as partes íntimas, arrancando gargalhadas — embora, no confessionário, Luzia não perca a oportunidade de ridicularizar a atuação do concorrente.

As danças continuam e Hugo decide dançar para Ariana, aproveitando o momento para lançar provocações a Sara. Mais tarde, quando Eva se senta na cadeira, Tiago limita-se a dar-lhe um beijo na testa e recusa dançar, criando um ambiente estranho. A tensão aumenta quando Sara sugere que Diogo seduza Eva, mas o concorrente recusa-se imediatamente, deixando o grupo perante um momento visivelmente constrangedor.