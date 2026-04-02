Provocações na cozinha! Ana e Ricardo João trocam farpas e a conversa aquece

No Secret Story 10, enquanto prepara o almoço, Ana lança uma pergunta inesperada a Ricardo João: se o concorrente aceitaria visitar o seu terraço cá fora. Ricardo responde que sim, mas apenas na presença de seguranças, o que rapidamente dá origem a um momento de provocações entre os dois.

Ana não perde tempo e atira que Ricardo João tem receio de que ela se apresente em lingerie. Entre risos e comentários irónicos, os dois continuam a provocar-se mutuamente, com Luzia a incentivar a troca de farpas e a divertir-se com a situação.