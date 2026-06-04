Proximidade de Sara e Pedro Jorge agita a casa. Mas há 'farpas' entre os dois: «Não te vou aplaudir»

No Secret Story - Desafio Final, a proximidade entre Sara e Pedro Jorge continua a dar que falar dentro da casa. Na cozinha, a concorrente acaba por ser sincera com o colega e até lhe deixa algumas críticas. Veja tudo.
São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17
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