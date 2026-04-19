«Quando eu acho que o outro não merece tal lugar, eu tenho de provar porque eu o mereço»: Bruna Gomes lança recado polémico

Na Gala do Secret Story 10, Bruna Gomes comenta nomeação direta de Hugo e Diogo e acaba por criticar a escolha dos concorrentes. A comentadora refere ainda que os concorrentes estão mais preocupados em atacar o outro do que defender que eles próprios merecem chegar à final.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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