Quase adormeceu? Atitude de João Ricardo na dinâmica de Pedro Jorge dá que falar

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge dá a sua opinião e revela quem o desiludir, mas também quem leva como amigo. Contudo, o que chama atenção não são as escolhas de Pedro Jorge, mas sim a atitude de João Ricardo, que parece quase adormecer.

Com a final à porta, já pode votar para que o seu favorito seja o grande vencedor do Secret Story – Desafio Final.

Vote através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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