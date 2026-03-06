Quase revela a verdade! Diogo não disfarça o riso perante a teoria de que Eva «é virgem»

No Secret Story 10, Liliana decide avançar com a sua teoria de que Eva «é virgem». O que ela não sabe é que Eva é a namorada de Diogo. Já na sala, Liliana não acerta no segredo, mas o que se destaca é a cara de Diogo, que não disfarça o sorriso e quase entraga a verdade.

Veja o vídeo.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!