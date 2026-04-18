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«Que sentimento tens pelo Diogo?»: Ariana responde à pergunta mais aguardada

No Momento Certo, Ariana senta-se à conversa com João Patrício para responder à pergunta que não quer calar: Vítima ou Vilã?

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