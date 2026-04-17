«Quebra de confiança»: Eva faz confissão a Liliana e Diogo não fica de fora

No Secret Story 10, Liliana pergunta a Eva em quem mais confia na casa e Eva confessa que só confia na amiga. Sobre Diogo, diz que houve uma quebra de confiança e agora já não consegue confiar nele. Ao mesmo tempo, Diogo desabafa com Hugo e diz que Eva só conta consigo quando lhe convém. Sobre Ana, Eva diz que para a concorrente tem de ser tudo à maneira dela e acha-se a dona da verdade.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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