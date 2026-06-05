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«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes destacam quem se destacou pela positiva esta semana de forma a decidir quem faz o assalto à despesa. Apesar da discórdia, foi Liliana quem conquistou esse privilégio.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País

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