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Quem é quem? Esta ex-concorrente tem uma irmã gémea e são absolutamente iguais

Patricia, ex-concorrente do Big Brother que entrou na casa com a filha, esteve presente no Em Família com Idevor Mendonça e Mónica Jardim. A concorrente fez-se acompanhar da irmã gémea, Joana. As irmãs são completamente iguais. 

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