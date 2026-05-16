Patricia, ex-concorrente do Big Brother que entrou na casa com a filha, esteve presente no Em Família com Idevor Mendonça e Mónica Jardim. A concorrente fez-se acompanhar da irmã gémea, Joana. As irmãs são completamente iguais.
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Quem é quem? Esta ex-concorrente tem uma irmã gémea e são absolutamente iguais
- Secret Story
- Há 2h e 43min
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