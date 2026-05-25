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Quem fica mais perto da porta? Concorrentes não perdoam “rivais” nas nomeações

Na Gala do Secret Story – Desafio Final, os concorrentes são convidados a fazer as nomeações da semana. Saiba quem fica mais perto da porta.

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