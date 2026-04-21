Quem não merece vencer o programa? Confusão instala-se entre Tiago e Sara

No Secret Story 10, os concorrentes têm de dizer um defeito do colega que está sentado à sua esquerda no Jardim. Sara acusa Tiago de não ter sido um jogador muito ativo e Tiago responde que Sara “não consegue ver tudo” e que não é por Sara ter um jogo “cheio de atitude” que não vai dar um tiro no pé. Segue-se a Liliana que diz que a Ana é “oportunista”, levando Ana a rir. No Confessionário, Ana afirma que a acusação de Liliana foi ridícula. Liliana afirma que queria ver o Hugo com todos os dedos da Casa apontados para ele como ela tem e Ana diz que a colega não aguentou e faz-lhe um gesto obsceno. Depois, Eva afirma que Sara é muitas vezes agressiva. Sara responde que não, e Tiago interrompe-a. Os dois entram em bate boca e concordam num ponto: o outro não merece ganhar o programa.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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