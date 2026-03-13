No Última Hora do Secret Story 10, ficámos a conhecer quem são os protagonistas e também os figurantes elegidos pelo público na votação da APP TVI Reality. Veja tudo.
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Quem são os figurantes do Secret Story 10? Estes são os escolhidos pelo público
No Última Hora do Secret Story 10, ficámos a conhecer quem são os protagonistas e também os figurantes elegidos pelo público na votação da APP TVI Reality. Veja tudo.
- Secret Story
- Há 1h e 53min
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