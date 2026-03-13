Quem são os mais convencidos? Sara toma decisão que deixa Ricardo João nervoso: «Não concordo»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Retiraram de um trolley várias categorias e tiveram de criar pódios para as respetivas. Ariana elege os mais preguiçosos e Eva é uma das escolhidas. Sara elegeu o ranking de convencidos. Veja o momento.

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

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