Quem são os mais convencidos? Sara toma decisão que deixa Ricardo João nervoso: «Não concordo»

No Secret Story 10, os concorrentes tiveram uma nova dinâmica. Retiraram de um trolley várias categorias e tiveram de criar pódios para as respetivas. Ariana elege os mais preguiçosos e Eva é uma das escolhidas. Sara elegeu o ranking de convencidos. Veja o momento.
Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
CATARINA – 761 20 20 04
HUGO – 761 20 20 09
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
SARA – 761 20 20 18