Quem tem o maior espírito de liderança? Estes são os concorrentes mais votados e as consequências podem mudar tudo

No Secret Story - Desafio Final, durante o diário houve uma votação na APP do TVI Reality para escolher os concorrentes com um maior espírito de liderança. Pedro Jorge, com 36% e Afonso com 29% foram os mais votados e as consequências vão ser ditadas já na gala do próximo domingo.
Continue a votar no seu favorito para salvar! Vote na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 02
DANIELA - 761 20 20 05
LUZIA - 761 20 20 13
LILIANA - 761 20 20 17