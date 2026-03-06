Quem vai sair no domingo? A resposta foi quase unânime

No Secret Story 10, Sara propôs uma dinâmica ao grupo: cada concorrente colocaria uma pergunta aos restantes, um por um. Quando chegou a vez de Norberto, a escolha foi direta: «Quem vai sair no domingo?» e a resposta do grupo foi quase unânime.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!