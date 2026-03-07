Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Quer arranjar um namorado? Luzia faz confissão em conversa íntima com Ana

No Secret Story 10, Ana quer que Luzia arranje um namorado. As duas falam sobre amor e a concorrente acaba por fazer uma confissão sobre a sua vida privada. Saiba tudo.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

Hélder expõe interesse de Ariana em concorrente: «Independentemente do que ele faça, ela continua...»
Diogo expõe cena de ciúmes de Ariana: «Disse que não era segunda opção de ninguém»
Futuro para Catarina e Norberto? A frase que deixou tudo em aberto: «Não sei se vais gostar lá fora»
Sara confessa interesse em concorrente inesperado: «Não vou mentir que acho graça...»
Talento desconhecido! Hélder, Pedro e Hugo dão tudo em dança cheia de sensualidade
João está interessado em Eva? Diogo acredita que sim e leva aviso da namorada: «Temos de respeitar...»
Hélder carregou no Botão dos Segredos. O que aconteceu a seguir surpreendeu tudo e todos
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Após insultos, Diana Dora pede desculpa a Liliana. E a reação da concorrente é inesperada
Ariana e Diogo em brincadeiras. Eva não resiste e confronta-os: «O que é se está a passar?»
Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

Liliana tenta desvendar segredo de Eva e Diogo quase deita tudo a perder. Toda a história aqui

Gritos, lágrimas e tensão: Liliana e Diana Dora protagonizam a maior discussão do Secret Story 10

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
Viúva de Diogo Jota tem gesto único para com Cláudia Nayara. E a cantora mostra tudo

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Foto rara! Filha de Nucha já tem 33 anos: veja como está agora!

Prestes a tomar decisão definitiva, Lisa Schincariol... sem papas na língua: "A Elena irrita-me de uma forma surreal"

Noélia Pereira deixa sério aviso: "Está na minha loja há já uns quatro meses!"

Nelson Fernandes e Solange Tavares vão ser pais pela primeira vez?

Afinal, como conheceu Guilherme Baptista? Bárbara Parada esclarece!

