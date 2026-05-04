«Quero que ela chegue muito longe»: Juliana confessa ter-se surpreendido com esta concorrente

No Desafio Final, ao chegar a estúdio, Juliana confessa a Cristina Ferreira já estar à espera da expulsão. A concorrente admite também ter gostado muito de conhecer Leandro e Marisa Susana, e declara-se à colega.
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