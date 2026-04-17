«Quero-te pedir desculpa»: Eva deixa o orgulho de lado e esta é a reação de Diogo

No Secret Story 10, Incrédulo, Diogo lembra que já lhe contou algumas pistas, mas desta vez esta não teve a mesma atitude para consigo. Eva justifica que, desta vez, foi diferente, porque fez um acordo. Acrescenta ainda que se não fosse isso, teria partilhado o que se passou no Cubo com Diogo. No entanto, volta a relembrar que já não são uma equipa. Por fim, Diogo levanta-se do Sofá e pede à ex-namorada para não lhe dirigir nenhuma palavra. Mais tarde, Eva pede-lhe desculpa.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

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