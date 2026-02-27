Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Quero ver um agachamento»: Hugo lança provocação a Eva e deixa Diogo com cara de poucos amigos

Os primeiros Mexericos chegam ao Secret Story e Hugo é a primeira vítima, sendo acusado de andar a “pescar”. O concorrente admite que tem interesse por Eva e garante que consegue tudo o que quer. O interesse de Sara em Diogo é posto em causa, mas a concorrente assume que gosta de provocar. Eva é lesada num dos Mexericos como uma das piores jogadoras e Hugo não discorda.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...»
07:12

Eva incrédula com afirmação do namorado Diogo: «Eu quando faço o amor...»

22:40
Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz
02:43

Nasceu com 6 dedos em vez de 5. Luzia deixa colegas boquiabertos com cicatriz

22:25
Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos
03:01

Esta concorrente do Secret Story come pipocas com os dedos dos pés e choca tudo e todos

22:22
Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes
05:46

Um arruma, outro desarruma: Casa do Secret Story ao rubro com estes dois concorrentes

22:14
Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva
02:52

Segredo em risco: Diogo chora à frente de todos enquanto se declara a Eva

22:10
Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal»
02:52

Hugo já não tem dúvidas sobre Diogo e Eva: «Vocês são um casal»

22:07
Mais Vídeos

Mais Vistos

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»

Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»

Hoje às 16:53
Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Há 3h e 28min
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Ontem às 19:01
Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Sara explode em lágrimas e arrepia a Casa ao confessar doença

Hoje às 15:15
Ver Mais

Notícias

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Há 13 min
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Há 58 min
Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Há 3h e 28min
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Hoje às 18:35
Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»

Dormia na varanda e no telhado. A história de vida de concorrente do Secret Story está a emocionar o país: «Batiam-me...»

Hoje às 16:53
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

Há 3h e 27min
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

Hoje às 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
03:58

As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas

Ontem às 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
04:59

Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»

Ontem às 18:40
O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Há 13 min
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Há 58 min
Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Marie internada "pela décima vez" após sofrer overdose

Há 3h e 28min
João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

João Monteiro reage a vídeo de Cristina Ferreira que está viral na internet: «Não tenho palavras»

Hoje às 18:35
Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Hoje às 15:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

Há 2h e 58min
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

Hoje às 17:40
Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»
02:20

Concorrentes recebem pista do segredo de Pedro e Hugo "acerta" em cheio: «Mudei de género»

Hoje às 16:49
«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival
01:22

«Cara de nojo»: Sara “passa-se” após ver imagens da rival

Ontem às 23:32
Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»
05:36

Sara e Luzia em troca acesa de acusações em pleno Especial: «Passo por ela e nem a vejo!»

Ontem às 22:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marie está internada após sofrer overdose: "Tive um episódio depressivo"

Marie está internada após sofrer overdose: "Tive um episódio depressivo"

Há 43 min
Marcia Soares e Francisco Monteiro assumem ciúmes... e falam de química: "Daquelas que explodem"

Marcia Soares e Francisco Monteiro assumem ciúmes... e falam de química: "Daquelas que explodem"

Há 2h e 13min
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha

Hoje às 14:22
A incrível transformação de Noélia Pereira: "Vejam só a gordura que eu tinha na barriga"

A incrível transformação de Noélia Pereira: "Vejam só a gordura que eu tinha na barriga"

Hoje às 09:31
Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ruben Silvestre e Ana Soares choram morte: "Demos com ela assim"

Ontem às 20:59
Ver Mais Outros Sites