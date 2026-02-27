«Quero ver um agachamento»: Hugo lança provocação a Eva e deixa Diogo com cara de poucos amigos

Os primeiros Mexericos chegam ao Secret Story e Hugo é a primeira vítima, sendo acusado de andar a “pescar”. O concorrente admite que tem interesse por Eva e garante que consegue tudo o que quer. O interesse de Sara em Diogo é posto em causa, mas a concorrente assume que gosta de provocar. Eva é lesada num dos Mexericos como uma das piores jogadoras e Hugo não discorda.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

RICKY – 761 20 20 17

SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!