Ranking do jogador mais completo gera polémica: João, Sara, Norberto e Ricardo recusam ceder o primeiro lugar

Uma simples dinâmica dentro da casa acabou por gerar tensão entre vários concorrentes do Secret Story 10. Ao terem de escolher quem é o jogador mais completo, quatro nomes recusaram ceder o primeiro lugar e o clima ficou rapidamente mais pesado.

Os concorrentes tiveram de se posicionar numa escala de 1 a 14 na categoria de jogador mais completo. O momento acabou por gerar tensão quando João, Sara, Norberto e Ricardo se recusaram a abdicar do primeiro lugar.

Durante as justificações, João explicou que apenas aceita partilhar a primeira posição com Sara, por considerar que são os dois que respeitam a argumentação dos colegas e que sabem mexer na casa, defendendo por isso que são os concorrentes mais completos.

A reação não tardou. Norberto mostrou-se incomodado com a posição de João e decidiu enumerar vários concorrentes que, na sua opinião, são melhores do que ele quando se trata de confrontos diretos.

Também Ricardo não escondeu a revolta e garantiu que dentro da casa está a ser totalmente autêntico, sem qualquer estratégia. No confessionário, foi ainda mais direto e afirmou que João é capaz de fazer tudo para conquistar o prémio final, chegando mesmo a dizer que o concorrente “arranca olhos, se for preciso”.

Uma dinâmica simples acabou assim por transformar-se em mais um momento de tensão dentro da casa, numa altura em que as relações entre os concorrentes parecem cada vez mais frágeis.