Raquel apela à saída da Liliana do «Secret Story 9»: "É mesmo insuportável a convivência com ela"

No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Vieira, Raquel Demétrio e Carolina Nunes para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no “Secret Story 9”.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:01
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

19:59
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

19:53
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

19:46
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

19:33
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

19:22
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

19:04
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Há 3h e 11min
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

10 dez, 22:18
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Hoje às 13:03
O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

7 dez, 22:11
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Há 1h e 3min
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Há 3h e 11min
Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Há 3h e 29min
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Há 3h e 40min
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Há 3h e 50min
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

Ontem às 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Ontem às 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

10 dez, 18:49
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Há 1h e 3min
Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Há 3h e 29min
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Há 3h e 40min
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Há 3h e 50min
Última hora! Revelado o segredo mais bem guardado de Bruna Gomes: «Nasceu»

Hoje às 15:39
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Há 3h e 11min
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Hoje às 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Hoje às 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Hoje às 11:23
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Há 3h e 37min
Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Hoje às 11:02
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
