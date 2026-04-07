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Razão ou coração? Sara faz a sua escolha e Hugo tem algo a dizer

No Secret Story 10, os concorrentes tem que se posicionar segundo a razão ou o coração. Sara fica pensativa e é a última a posicionar-se. Acaba por se posicionar no lado da razão e Hugo eplica que caso a colega fosse para o lado do coração seria muito incoerente.

Recorde-se que esta semana há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. Vote para salvar:

ANA – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 02

JÉSSICA – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 12

Continue a acompanhar tudo o que se passa na casa mais vigiada do País ao minuto no site do Secret Story e no TVI Reality

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