Reação hilariante! Filho de Pedro Guedes conhece o irmão gémeo do pai

No «Dois às 10», conhecemos Miguel o filho de Kelly Baron e Pedro Guedes, que está prestes a completar nove meses. O foco principal foi a confusão do bebé ao conhecer o gémeo do pai. Partilhamos o momento em que o bebé hesita na hora de identificar o pai. A confusão estende-se também à voz, com Pedro Guedes a relatar que o filho «confundiste muitas vezes». A conversa também abordou os sentimentos de amor e carinho que os pais dedicam ao filho, reforçando a importância da família.

