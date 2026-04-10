Reaproximação? Eva desaba em lágrimas e Diogo reage com gesto inesperado

Durante a celebração, Eva não conseguiu conter a emoção e acabou por chorar, deixando a festa, sendo seguida de imediato por Liliana. Visivelmente em baixo, confessou sentir saudades da família e admitiu que acreditava que, em momentos difíceis, teria o apoio de Diogo.

Pouco depois, Diogo saiu da festa ao perceber a fragilidade de Eva e acabou por a abraçar e confortar, num gesto que não passou despercebido aos restantes colegas. Eva desabafou ainda que se sente cansada e com saudades de casa, enquanto Diogo garantiu que não a deixaria “ir embora” naquele momento.

Já no confessionário, o concorrente admitiu que o carinho que sente não desapareceu e que lhe custa ver Eva em sofrimento. Mais tarde, num gesto simples mas simbólico, Diogo ofereceu um rebuçado a Eva, que acabou por sorrir, quebrando por momentos a tensão emocional da noite.