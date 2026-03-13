Relação em crise? Norberto mostra-se chateado com Catarina: «Disseste uma coisa pessoal que te contei...»

No Secret Story 10, Norberto e Catarina têm uma conversa no quarto. A sós, a concorrente assume que, por vezes, o amigo a faz «sentir mal» e a conversa muda de tom. Norberto acusa Catarina de expor conversas privadas e pessoais dos dois. Veja o momento.

Esta semana, há quatro nomeados em risco. Pode votar para salvar o seu preferido através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.



VOTAÇÃO PARA SALVAR:

CATARINA – 761 20 20 04

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18



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