Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Relações cortadas? Ariana quer afastar-se de Diogo e ambos perdem as estribeiras

No Secret Story 10, Ariana confronta Diogo, depois de algumas declarações deste sobre Eva. O clima acaba por se intensificar e os dois perdem as estribeiras.

FIQUE A PAR DOS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS:

Na gala do Secret Story 10, durante o intervalo da gala, questionada pelo Tiago, a Ariana assume que gosta de estar com o Diogo e que o concorrente foi o primeiro a preocupar-se consigo quando todos lhe viraram as costas. O Tiago afirma que, no lugar da Ariana, perderia toda a admiração pelo Diogo. No entanto, constata que, apesar de a Ariana ter começado por ser um fantoche para o Diogo, passou a ser algo verdadeiro. Ao mesmo tempo, o Diogo e a Eva tentam esclarecer-se e o concorrente confessa que o amor que sente pela Ariana é diferente que aquele que sente pela ex-namorada. A Eva diz não acreditar e o Diogo garante que lhe vai pedir desculpa a vida inteira pelo que aconteceu, contudo, assume que se sente bem com a Ariana.

O momento romântico da noite ficou a cargo de João Ricardo, que se declarou à Eva com palavras arrepiantes. A namorada de João apareceu pela primeira vez e minimizou tudo o que se diz sobre ele ou Eva, garantindo que confia plenamente no namorado. No jogo, Hugo escolheu Ana como única responsável da cozinha, e esta retirou Sara da prova do líder. Luzia decidiu ver uma pista do segredo de Ana, aumentando o suspense entre os concorrentes.

A gala terminou com fortes emoções: João foi expulso e Eva saiu inconsolável, em lágrimas. Norberto conquistou a prova da imunidade, garantindo proteção para a próxima ronda.

No Especial do Secret Story 10, quatro concorrentes ficaram nomeados e vão a votações para SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
DIOGO – 761 20 20 06
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Eva furiosa após confrontos com Ariana e Diogo: «Não vou descer do salto por algo que não fui eu que fiz!»
06:41

Eva furiosa após confrontos com Ariana e Diogo: «Não vou descer do salto por algo que não fui eu que fiz!»

20:08
«Por mais ranço que me dê...»: Eva justifica postura que tem tido com Ariana
06:41

«Por mais ranço que me dê...»: Eva justifica postura que tem tido com Ariana

20:08
Concorrente é a 'crush' de João Ricardo? Francisco Monteiro lança picardia: «Ia apaixonar-se por ela»
01:09

Concorrente é a 'crush' de João Ricardo? Francisco Monteiro lança picardia: «Ia apaixonar-se por ela»

19:54
Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

19:52
Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»
04:37

Diogo reforça que não quer «namorar» com Ariana e esta passa-se: «Então afastamo-nos!»

19:47
Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...»
05:40

Ciúmes de Eva? Ariana deixa aviso a Diogo: «Se me enganas outra vez...»

19:39
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado
04:32

«Agradeço-te por tudo e peço-te perdão»: Em pranto, Diogo declara-se a Eva e recebe abraço apertado

Hoje às 15:29
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Há 3h e 41min
Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»
01:01

Eva deixa Diogo em lágrimas com palavras de carinho: «Apesar de tu achares que não, eu sei...»

Hoje às 15:39
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Eva e Diogo susurram no quarto e Ariana assiste a tudo. Esta é a reação da concorrente
02:01

Eva e Diogo susurram no quarto e Ariana assiste a tudo. Esta é a reação da concorrente

Hoje às 11:40
Ver Mais

Notícias

O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»

O momento mais esperado. Jéssica acerta no segredo de Sara e a história surpreende colegas: «Podia morrer»

Há 3h e 8min
Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Em lágrimas, Diogo pede perdão a Eva: «A pessoa que eu mais gostava na minha vida». E a reação de Ariana chama à atenção

Há 3h e 41min
Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Há 3h e 44min
«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

Hoje às 16:14
Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Hoje às 15:32
Ver Mais Notícias

Opinião

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

Há 24 min
Relação de João com Catarina é questionada por João Ricardo, e Diana Lopes lança farpa: «Não existem calculadoras...»

Relação de João com Catarina é questionada por João Ricardo, e Diana Lopes lança farpa: «Não existem calculadoras...»

Há 57 min
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Ontem às 19:16
Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

Bruna Gomes rasga João de elogios: «Tenho pena porque és o tipo de concorrente que eu gosto de assistir»

Ontem às 00:39
Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

Flávio Furtado implacável com João por causa de Eva: «Um bom irmão não faz isto»

Ontem às 00:38
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»
01:07

Exclusivo! Público dá opiniões mordazes sobre o 'triângulo amoroso' Eva, Diogo e Ariana: «Devia ficar sem as duas!»

Há 24 min
Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»
02:03

Mãe de Ariana pronuncia-se sobre relação de Diogo e Eva: «Quando saírem vão ficar juntos»

Ontem às 19:16
Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva
05:00

Momento explosivo: Diogo diz a Ariana que se quer afastar para se reaproximar de Eva

Ontem às 09:35
Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'
01:26

Surpresa? Eva faz as suas nomeações... e deixa Ariana e Diogo 'fora da equação'

Ontem às 00:49
A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa
06:47

A cara não mente! Esta foi a reação de Eva ao ver Ariana regressar à casa

Ontem às 00:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Ao lado de homem especial, Liliana Filipa surge radiante em nova viagem

Há 3h e 44min
«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

«Trabalhei num cabaret»: Lembra-se de quem tinha este segredo? É das figuras mais icónicas do Secret Story

Hoje às 16:14
Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Jéssica Vieira e Márcia Soares surpreendem ao lado de conhecida vencedora de reality show

Hoje às 15:32
De concorrente discreta a fenómeno: as fotos mais sensuais de Eva do Secret Story 10

De concorrente discreta a fenómeno: as fotos mais sensuais de Eva do Secret Story 10

Hoje às 12:42
Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira

Entrou com o irmão no Secret Story, mas foi cá fora que se apaixonou: A mulher que conquistou João Moreira

Hoje às 12:41
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»
09:01

Sem rodeios, Diogo põe os pontos nos i's com Eva: «Eu já falei com a Ariana...»

Há 1h e 26min
«Só ela é que sabe...»: Diogo chora ao falar da sua vida privada e Eva também não contém as lágrimas
04:32

«Só ela é que sabe...»: Diogo chora ao falar da sua vida privada e Eva também não contém as lágrimas

Hoje às 15:29
Liliana emociona-se ao fazer partilha pessoal e recebe apoio da maior antagonista
02:30

Liliana emociona-se ao fazer partilha pessoal e recebe apoio da maior antagonista

Hoje às 14:27
Assim que Eva sai do quarto, Diogo aproxima-se de Ariana: «Finalmente»
03:26

Assim que Eva sai do quarto, Diogo aproxima-se de Ariana: «Finalmente»

Hoje às 12:24
Diogo coloca os pontos nos i's com Ariana: «Não quero ter nenhum tipo de relação»
03:15

Diogo coloca os pontos nos i's com Ariana: «Não quero ter nenhum tipo de relação»

Hoje às 00:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente do "Big Brother" sofre surto psicótico e é hospitalizado

Ex-concorrente do "Big Brother" sofre surto psicótico e é hospitalizado

Há 12 min
Marcia Soares seduz em biquíni... e ex-concorrente do "Big Brother" dispara: "Bomba"

Marcia Soares seduz em biquíni... e ex-concorrente do "Big Brother" dispara: "Bomba"

Ontem às 20:27
Joana Sobral recebe triste notícia: "Às vezes, quando alguém parte assim, é porque já estava a lutar há muito tempo por dentro"

Joana Sobral recebe triste notícia: "Às vezes, quando alguém parte assim, é porque já estava a lutar há muito tempo por dentro"

Ontem às 16:43
Luís Gonçalves chora morte: "Descansa em paz. Soube agora que partiste"

Luís Gonçalves chora morte: "Descansa em paz. Soube agora que partiste"

Ontem às 15:13
Sérgio Duarte vai ser novamente pai: veja as primeiras imagens da barriga de grávida da mulher!

Sérgio Duarte vai ser novamente pai: veja as primeiras imagens da barriga de grávida da mulher!

Ontem às 08:20
Ver Mais Outros Sites