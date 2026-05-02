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Renata arrasa concorrentes do Desafio Final: «Devemos começar a expulsar a Amazónia que está ali»

No Em Família, Idevor Mendonça conversa com Renata Reis, sobre a atual edição do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente dá a sua opinião sobre a postura dos participantes que estão agora na casa, alguns da sua edição.

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