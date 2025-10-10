Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9». Juntos, revemos os acontecimentos mais marcantes, analisamos as estratégias dos nomeados e antecipamos o que poderá acontecer na próxima gala.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:35
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Concílio dos Nomeados: Concorrentes apontam quem deve sair da casa e há um nome que se repete
05:56

Concílio dos Nomeados: Concorrentes apontam quem deve sair da casa e há um nome que se repete

15:43
Dylan sem papas na língua sobre Fábio: «Passou 80% do tempo agarrado à Liliana»
01:24

Dylan sem papas na língua sobre Fábio: «Passou 80% do tempo agarrado à Liliana»

15:35
Leandro dá opinião polémica sobre concorrente: «Ela está um bocadinho perdida»
03:44

Leandro dá opinião polémica sobre concorrente: «Ela está um bocadinho perdida»

15:18
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»
00:56

Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»

14:39
Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»
02:50

Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»

14:33
Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!
01:39

Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!

14:03
Mais Vídeos

Mais Vistos

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

Hoje às 09:52
Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

Revelação do segredo de Liliana deixa casa em choque - e até Cristina Ferreira não conteve uma reação

8 out, 23:11
Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Perdeu a noiva, mas ganhou uma nova vida: Zé tem quase 100 mil seguidores e um novo emprego

Ontem às 23:47
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

24 set, 15:34
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»
00:56

Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»

Há 1h e 26min
Ver Mais

Notícias

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Há 19 min
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Há 25 min
Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Liliana e Fábio não são caso único: Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities em Portugal

Hoje às 12:04
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Hoje às 11:16
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Hoje às 11:15
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
04:37

As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana

Ontem às 19:37
Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana
30:25

Choque total e reações impagáveis - as imagens na íntegra da revelação do segredo de Liliana

8 out, 22:38
Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»
02:42

Cristina Ferreira aponta sobre Liliana: «Acho muito feio que se digam coisas ainda mais feias do que aquilo que ela fez»

8 out, 22:37
Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»
05:17

Fábio completamente em choque com segredo de Liliana: «Destruí uma família»

8 out, 22:17
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Há 19 min
Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Após alegada separação, Sónia Jesus esclarece: «Para todos os que têm acompanhado a minha vida»

Há 25 min
Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Francisco Monteiro e Bárbara Parada prestes a dar passo decisivo na relação. E nós contamos tudo

Hoje às 11:16
De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

Hoje às 11:15
Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Não vai acreditar como está crescido o filho de Miguel Vicente. Estas imagens não mentem

Hoje às 11:15
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
03:00

Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos

Hoje às 08:31
Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente
07:19

Cristina Ferreira faz questão direta a Liliana: «A relação estava bem?» A resposta é surpreendente

8 out, 22:31
As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana
01:59

As imagens na integra. Pedro Jorge declara interesse por Liliana

8 out, 19:12
Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave
04:00

Discussão feia. Fábio vira costas a Liliana e solta um insulto grave

8 out, 18:35
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
04:42

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

6 out, 00:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Daniela Santos desvenda novos projetos na área da televisão: "Era um sonho"

Há 1h e 12min
Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Francisco Monteiro de volta à casa mais vigiada do País?

Há 2h e 3min
Kina recorda carreira como estilista: "Vesti todas as grandes artistas dos anos 90"

Kina recorda carreira como estilista: "Vesti todas as grandes artistas dos anos 90"

Hoje às 10:45
Francisco Monteiro faz surpreendente revelação: "Já esteve várias vezes em cima da mesa"

Francisco Monteiro faz surpreendente revelação: "Já esteve várias vezes em cima da mesa"

Hoje às 08:11
Daniela Santos faz revelação sobre inspiração para novo projeto... e envolve pessoa especial!

Daniela Santos faz revelação sobre inspiração para novo projeto... e envolve pessoa especial!

Ontem às 17:18
Ver Mais Outros Sites