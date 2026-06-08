Renata Reis em lágrimas e devastada com expulsão de Nufla: «O que fizeste por mim...»

No Secret Story - Desafio Final, Flávia foi expulsa. Ao ser recebida em estúdio, a agora ex-concorrente fala sobre o jogo. Durante o momento, a amiga Renata mostra-se devastada em lágrimas.

Com uma expulsão decisiva, convidados especiais e uma noite inspirada nos Santos Populares, a gala deste domingo, 7 de junho, do Secret Story – Desafio Final agitou a casa mais vigiada do país. Além de ficar a conhecer o concorrente que abandona o jogo entre Flávia, Leandro, Marisa Susana e Liliana, os residentes foram surpreendidos com a participação de Teresa Silva, Márcia Soares, Gonçalo Quinaz e Marcelo Palma, convidados pela Voz para entrar na casa e, ao que tudo indica, mudar o rumo da competição. A poucas semanas da grande final, esperam-se emoções fortes, reviravoltas e momentos inesperados.