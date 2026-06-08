No «Dois às 10», Renata Reis abre o coração, recorda Maycon e agradece apoio de Flávia.
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Renata Reis emociona-se ao falar de Maycon Douglas: «Se não fosse a Flávia, não estaria cá da mesma forma»
- Hoje às 11:54
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