No «Dois às 10», recebemos Renata Reis, Joana Pinto e Gonçalo Quinaz para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana na «Secret Story 9». Juntos, revemos os acontecimentos mais marcantes, analisamos as estratégias dos nomeados e antecipamos o que poderá acontecer na próxima gala.
Renata Reis sobre Liliana e Fábio: «A coisa vai dar para o torto»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:15
05:50
Hoje às 10:15
05:56
Concílio dos Nomeados: Concorrentes apontam quem deve sair da casa e há um nome que se repete
Há 26 min
01:24
Dylan sem papas na língua sobre Fábio: «Passou 80% do tempo agarrado à Liliana»
Há 34 min
03:44
Leandro dá opinião polémica sobre concorrente: «Ela está um bocadinho perdida»
Há 51 min
00:56
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»
Há 1h e 30min
02:50
Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»
Há 1h e 36min
01:39
Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!
Há 2h e 6min
02:16
Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil
Hoje às 11:40
07:10
Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»
Hoje às 10:35
03:43
Picardias pela manhã: Liliana e Pedro Jorge não se aguentam
Hoje às 10:35
07:10
«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»
Hoje às 10:34
05:50
Joana Pinto sobre alegada traição de Zé: «As mensagens também são uma traição»
Hoje às 10:21
05:50
Cláudio Ramos aponta parecenças entre Gonçalo Quinaz e Fábio. Assista à reação do comentador
Hoje às 10:16
05:50
Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»
Hoje às 10:15
03:48
Caos instalado: Ana e Pedro Jorge de amigos a rivais?
Hoje às 08:49
02:47
Acusações e confronto: Cristina Ferreira questiona Fábio sobre Liliana «Prefere ou não saber?»
Hoje às 08:41
03:00
Inédito: Marisa perde a cabeça com o marido e começa aos gritos
Hoje às 08:31
03:51
«És fraca»: Pedro Jorge não perdoa a mulher e parte para o ataque
Hoje às 08:27
02:15
Liliana 'fala mal' de Zé: «Também não pensou em mim»
Hoje às 00:37
02:15
Liliana recorda relação com Zé e deixa críticas: «O Zé fez-me a pior coisa que podiam ter feito»
Hoje às 00:25
02:48
António Leal e Silva defende Liliana: «Não é a primeira e não há-de ser a última»
Hoje às 00:20
01:07
Jéssica Vieira pronuncia-se sobre polémica que envolve Liliana: «Precisa disso para se sentir mais mulher»
Hoje às 00:17
02:00
Há festa na casa do Secret Story... Mas só vão alguns! Saiba quem ficou de fora
Hoje às 00:03
01:14
Pedro Jorge quer desistir? «Carregar no botão para me ir embora»
Ontem às 23:42
02:06
Ana Cristina acredita que Liliana vai deixar Fábio para trás: «Quando vir outros segui-la no instagram»
Ontem às 23:38
01:07
Dylan manda piada sobre Liliana e Zé: «Quando veio acabar...»
Ontem às 22:43
04:05
Marisa incomodada com atitudes do marido Pedro: «Não gosto que se aproxime de raparigas como se aproxima»
Ontem às 22:27
04:06
«Já estou farto de te aturar» Pedro perde a paciência com a mulher Marisa
Ontem às 22:22
05:31
Raquel acusa Liliana de gostar da atenção de Pedro, mesmo estando com Fábio
Ontem às 22:12
01:40
Alerta tema insólito na casa: preservativos usados pelos concorrentes
Ontem às 22:00
03:14
Fábio reage ao fim do noivado de Liliana: «Foi a maior prova de amor de que quer estar comigo»
Ontem às 21:58
02:39
Pedro tem interesse em Ana? Concorrente confrontado à frente da mulher
Ontem às 21:28
05:36
Liliana dá conselhos a Vera sobre a relação com Dylan: «Não vejo química»
Ontem às 21:19
02:38
Vera dá conselho a Liliana sobre Fábio e Dylan reage: «Conheces o Fábio há quantos anos?»
Ontem às 20:25
05:53
«Reduz-te à tua relaçãozinha insignificante»: A chorar, Liliana reage a Pedro e este quebra por causa da mulher
Ontem às 19:54
05:09
Fábio tem monólogo sobre Liliana perante toda a casa. Ciúmes e 'falta de amor próprio' são tema
Ontem às 19:50
05:11
«Ela não vai assumir nada contigo»: Enquanto Liliana desaba em lágrimas, Vera manda farpa a Fábio
Ontem às 19:46
04:37
As imagens completas: Estas foram as primeiras reações ao segredo de Liliana
Ontem às 19:37
03:45
Cena de ciúmes? Fábio afetado com aproximação de Liliana e Pedro Jorge
Ontem às 19:09
05:14
Pedro Jorge provoca Fábio com Liliana: «O meu interesse não é pelo Fábio, é por ti»
Ontem às 18:51
05:04
Chocante! Pedro Jorge critica Marisa: «Eu tinha vergonha de…»
Ontem às 18:33
02:07
Previsão certeira? Ruben Boa Nova aponta: «Vai ser o vencedor»
Ontem às 18:17
01:03
“Já não falas comigo?”: Tensão entre Pedro Jorge e Marisa explode na casa
Ontem às 18:14
06:19
Pedro Jorge protege a esposa Marisa e mostra apoio diante dos acontecimentos na casa
Ontem às 18:11
03:11
Pedro Jorge e Marisa em picardias à frente de todos: «Tens filhos lá fora»
Ontem às 16:59
07:39
Joana acusa Marisa Susana de ser mentirosa: «Acaba por ficar sozinha»
Ontem às 16:28
07:08
Bruno Simão vai contra Ana: «Não faz falta na casa». E leva resposta
Ontem às 16:11
01:53
Marisa parte em defesa de Pedro e manda boca a Liliana: «Devias ter ficado lá fora por causa do noivado»
Ontem às 16:04
03:09
Pedro acusado de andar atrás das raparigas da casa... À frente da própria mulher
Ontem às 16:00
03:09
Liliana apelida Pedro de 'pinga amor falhado' à frente de Marisa: «Se alguma rapariga lhe desse corda ele ia em frente»
Ontem às 16:00
03:07
Mariana tem interesse em Rui? A concorrente responde
Ontem às 15:49
04:28
Liliana gosta de ser disputada pelos homens? Raquel acusa: «Não és assim tão inocente»
Ontem às 15:44
05:59
«Todos os homens são rivais no que toca à Liliana?» Voz faz questão insólita a Fábio
Ontem às 15:43
06:44
Há um concorrente rico na casa. Marisa e Leandro debatem teorias: «Só tem coisas caras»
Ontem às 15:26
06:15
Declarações de amor e provocações sem fim. Liliana rendida a Fábio: «Gosto muito de ti»
Ontem às 15:21
04:41
Fábio inseguro com o facto de Liliana ter estado noiva: «Não esperava»
Ontem às 15:19
02:58
Liliana desabafa com Fábio: «Os meus pais devem estar… vão me pedir para sair»
Ontem às 14:44
04:22
Liliana sobre Zé: «Houve momentos que não pensou em mim (…) foi o pior que me podia ter feito»
Ontem às 14:34
02:49
Aos abraços na cama, Fábio declara-se a Liliana: «Tu mereces o mundo»
Ontem às 14:18
06:26
Lídia conta o que viu na mão de uma das concorrentes. E é surpreendente
Ontem às 14:04
03:09
Lídia lê mãos? Episódio lança suspeita na casa e concorrentes pedem uma leitura
Ontem às 13:55