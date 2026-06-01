No Secret Story - Desafio Final, Leandro perde a cabeça e grita com Pedro Jorge. O concorrente não escondeu a mágoa que sente desde o final do Secret Story 9 e afirma convicto que o Pedro nunca teve interesse em nutrir uma amizade para consigo.
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Ressentido e magoado, Leandro fala de Pedro Jorge: «Ele nunca teve interesse em ser meu amigo»
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