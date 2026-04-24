Reta final ao rubro: Desabafo explosivo de Liliana sobre Sara não passa despercebido

A pressão da reta final continua a fazer mossa e há quem já não consiga esconder o que sente dentro da casa. Após mais uma atividade, Liliana desabafa com Eva sobre Sara, num momento carregado de emoção e críticas duras. A concorrente afirma que foi Sara quem mais a fez sofrer ao longo do jogo, deixando claro o impacto negativo que sentiu.

Sem rodeios, Liliana acusa a colega de ter feito um “jogo muito feio e sujo”, reforçando a ideia de que não olha a meios para alcançar os seus objetivos dentro da casa.

Num tom mais crítico, a concorrente acrescenta ainda que, caso fique atrás de Jéssica e Sara no pódio, acredita que ambas poderão sair do programa com o ego reforçado. O desabafo intensifica ainda mais o clima de tensão nesta fase decisiva do jogo.

