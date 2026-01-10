VÍDEO SEGUINTE
Reviravolta inesperada! Leandro já ligou a Pedro após vitória do Secret Story 9

No programa “Em Família”, Marisa e Pedro foram questionados sobre a relação que têm vindo a manter com Leandro. A ex-concorrente acabou por contar que Leandro já telefonou a Pedro.

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Último adeus a Maycon Douglas: Confirmado local e data das Cerimónias Fúnebres

Até lhe faltou a voz. Lavado em lágrimas, Rúben Silvestre despede-se de Maycon: «Amo-te»

Areia no estômago e pulmões pesados: Revelados os detalhes da morte de Maycon Douglas

Última Hora! Revelados os primeiros resultados da autópsia a Maycon Douglas

Nuno Janeiro desaba em lágrimas e o motivo não deixa ninguém indiferente

Pazes feitas? Marisa faz revelação em direto: «O Leandro já ligou ao Pedro»

Há um pedido especial aos presentes no Funeral de Maycon Douglas

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

O caso está a chocar o Mundo: Morte de Maycon já é notícia no estrangeiro

Há um detalhe no último vídeo de Maycon Douglas que está a alarmar os fãs: «Como se tivesse um fardo...»

Mais de um milhão de visualizações! Esta foi a gafe de Filipe Delgado que «explodiu» a Internet: «A melhor cena de sempre»

Cristina Ferreira abre álbum de fotos privadas com João Monteiro: «Um anjo a dormir ao meu lado»

Bárbara Parada vive momentos de aflição com a nova «bebé» da família: «Tinha convulções, espumava-se...»

No pádel com alguém bem conhecido dos reality shows: Marcia Soares deixa fãs surpreendidos com companhia especial

Um novo desafio? Marcia Soares prepara-se para uma revelação bombástica que pode mudar tudo

Iury Mellany e Daniel Monteiro: "Finalmente, percebemos o porquê de a barriga estar a aumentar"

Pedro Chagas Freitas defende e elogia Francisco Monteiro: "É o contrário do estigma"

Em dia especial, Marcia Soares declara-se a ex-concorrente do "Big Brother": "Amo-te"

