Reviravolta na escolha do Guia? Hugo muda de posição após conversa inesperada

A eleição do novo Guia da casa no Secret Story 10, da TVI, continua a gerar movimentações estratégicas. Depois de duras críticas em confessionário, Hugo acabou por surpreender ao prometer o seu voto a Sara, numa reviravolta que pode mudar o rumo do jogo.

A escolha do Guia da semana está longe de ser pacífica na casa do “Secret Story 10”. Em conversa com Hélder, Hugo mostrou-se reticente quanto à possibilidade de apoiar Sara para a liderança, sobretudo perante a hipótese de o Guia poder conquistar imunidade.

Para o concorrente, essa eventual vantagem pesa na decisão e, inicialmente, garantiu que não pretendia entregar o seu voto a Sara. No confessionário, foi ainda mais longe e descreveu a colega como “conflituosa” e de “nariz empinado”, assumindo que gostaria de a ver nomeada.

Mais tarde, num diálogo com Hélder e Ricardo João, surgiu a hipótese de votarem neste último para Guia da semana. A reação entusiasmada de Ricardo deixou Hugo apreensivo. Temendo que o amigo pudesse sair prejudicado ao assumir o cargo, decidiu esclarecer melhor as intenções de Sara.

Num frente a frente direto, Hugo questionou a concorrente sobre o que faria caso fosse eleita. Determinada, Sara garantiu que pretende “mexer com a casa” e “pôr cada um no seu sítio”, prometendo uma liderança ativa e interventiva.

Após ouvir as explicações, Hugo acabou por mudar de posição e deu a sua palavra a Sara, assegurando que poderá contar com o seu voto. Uma mudança estratégica que promete agitar ainda mais a dinâmica do grupo nos próximos dias.

